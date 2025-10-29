ガソリン税に上乗せされる暫定税率の廃止に向けた与野党6党による実務者協議＝29日午後、国会ガソリン税に上乗せされる暫定税率の廃止に向け、自民、立憲民主など与野党6党の実務者が29日、協議した。焦点となっていた廃止時期については年内を視野に努力することで一致し、実現に向けて前進した。自民は来年廃止を想定していたが、年内廃止を強く求める立民など野党に譲歩した格好だ。約1兆5千億円とされる税収減の代替財源の