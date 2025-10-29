JR東海本社が入るビル＝名古屋市JR東海は29日、リニア中央新幹線の東京・品川―名古屋間の工事費について、従来計画で見込んでいた約7兆円から約4兆円増え、11兆円になるとの見通しを発表した。物価高騰や難工事への対応が要因としている。便宜的に2035年に開業するとの前提で試算したと説明。ただ丹羽俊介社長は名古屋市での記者会見で、開業時期は「まだ申し上げることはできない」と述べ、実際には見通しが立っていないと改め