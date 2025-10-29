警察庁の担当者に要請文を手渡す「犯罪被害補償を求める会」の藤本護代表理事（左から2人目）＝29日午前、国会犯罪被害者や遺族らでつくる「犯罪被害補償を求める会」は29日、国会内で警察庁と法務省の担当者に、支援強化の要請文をそれぞれ手渡した。要請には2021年の大阪・北新地ビル放火殺人事件で夫を亡くした女性も参加。「生きていこうとしている人を支える制度であってほしい」と求めた。女性の夫は現場のクリニックの