安徽省合肥市の小学校で27日、世界初の教育用等身大サイズの人型ロボット「小安先生」が生き生きとして面白みに富んだ科学教育の授業を行った。中国新聞網が伝えた。「小安先生」は身長1．4メートル、体重35キロで、34カ所の可動部により、頭部や顔面の動きや表情を作ることを実現しており、自律的に授業を進め、児童の質問に正しく回答するだけでなく、授業の管理サポートを行うこともできるという。（提供/人民網日本語版・編集/