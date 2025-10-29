中国国防部の発表によると、10月25日、中国とインドの両軍はモルド/チュシュル会談地点のインド側で、西部国境地区に関する第23回軍司令官級会談を行いました。双方は中印国境西部の管理・統制問題について前向きかつ深い意見交換を行い、両国首脳の重要な共通認識を指針として、今後も軍事および外交ルートを通じて対話と意思疎通を維持し、共に中印国境地域の平和と安定を守っていくことで一致しました。（提供/CRI）