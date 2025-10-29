Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¤Ç·»Äï¤ò±é¤¸¡Ä½÷Í¥¤ÎµÜÆâ¤Ò¤È¤ß(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬ÈäÏª¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î?·»Ëå?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£µÜÆâ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇNHK¼¯»ùÅçÊüÁ÷¶É³«¶É90Ç¯´ë²è¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤ß¤¿¤¤¡ª¼¯»ùÅç¤ÎÌ¾ÈÖÁÈ¡×¤Î»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Ç1°Ì¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÀ©ºîÅý³ç¤ÎÝ¯°æ¸­¤µ¤ó¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼¯»ùÅç¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À¾¶¿¤É¤ó¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Îë