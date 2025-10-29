福岡県警豊前署は29日、豊前市の一般民家に28日午後11時半ごろ、見知らぬ男からインターホンを複数回鳴らされる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50から60歳くらいのやせ形で丸刈り。口と顎に黒色のひげを生やしていたという。