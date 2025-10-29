航空自衛隊浜松基地に所属する3等空曹が、職場の会費から約5万円を横領したとして、同基地は10月29日付けで懲戒免職にしたと発表しました。 懲戒免職処分を受けたのは、浜松基地第1術科学校第1教育部の30代の3等空曹です。同基地によりますと、3等空曹は2014年、当時所属していた部隊でコーヒーやお茶などを購入するため、隊員から少額ずつ集めていた金の一部(約5万円)を横領したとのことです。 2023年8月、別の隊員