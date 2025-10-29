大阪の阪急うめだ本店で、あん好きによるあん好きのための人気イベント『第11回 時をかけるあん』が、きょう29日に開幕した。【写真一覧】「一心堂」「とらや」など人気店ずらり今回は「あん×○○」をテーマに、歴史ある銘店から新感覚あんスイーツが大集結。全国から約150ブランド、220種類以上が登場する。「あん×〇〇」では、あん×フルーツ（フルーツ大福）、あん×コーヒー、あん×煎餅、さらにあん×芋や栗などに注