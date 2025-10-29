Ｊ２で８位の磐田は２９日、次節のホーム・長崎戦（１１月２日）に向け、静岡・磐田市内で調整した。２位の強敵と激突する大一番。鮮やかな金髪に変身したＭＦ角昂志郎が、連勝に導く一撃を誓った。新たなヘアスタイル同様のど派手な活躍を見せる。これまでは黒髪だったが、ＭＦ倍井謙から「若いうちだけだよ」と背中を押されたこともあり、今月中旬に「ミルクティーベージュ」へ染め上げ、パーマもかけたという。一気に目立つ