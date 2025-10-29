フィギュアスケート男子で２０２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、新エキシビション曲のタイトルを発表した。今季の鍵山はショートプログラム（ＳＰ）曲に、若き天才ピアニストの角野隼斗とポーランドのギタリスト・マーシンがカバーした米人気歌手スティービー・ワンダーの名曲「ＩＷｉｓｈ（回想）」を選択。エキシビション曲は鍵山の希望で角野が書き下ろしたオリジナル楽曲を使用するこ