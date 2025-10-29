Ｊ１柏は２９日、柏市内でルヴァン杯決勝広島戦（１１月１日・国立）へ向けた調整を非公開で行った。ここまで５得点を記録して、同大会得点王のＦＷ垣田裕暉は「いつも通りレイソルらしいサッカーができれば。みんないつも通りやれている」と平常心を強調した。優勝すれば２０１３年以来１２年ぶりのリーグ杯タイトル獲得。Ｊ全６０クラブが参加するトーナメントの頂点まであと一歩まで来たが「いつも通りですかね。走って戦っ