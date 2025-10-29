今週から短期免許で初来日となるアレクシ・プーシャン騎手（２５）＝フランス＝が２９日、初めて美浦トレセンに姿を見せて抱負を語った。年末まで騎乗する予定で、「全レース全力で乗って、Ｇ１を取れたらうれしい」と意気込んだ。父が名門Ａファーブル厩舎のスタッフとして働いていたことから競馬の道を志して、昨年の仏２０００ギニーをメトロポリタンで制するなど若くしてＧ１・９勝を挙げて活躍中のホープだ。「昨年は香港