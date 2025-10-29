元フィギュアスケート選手で、現在はタレントとして活躍中の浅田舞が、ドレス姿を披露し話題を呼んでいる。⁡今月２０日に開催されたワールドオープンプロアマダンス選手権大会（幕張メッセ）に出場した浅田は、２９日に自身のインスタグラムで、大会で着用したイエローカラーのドレス姿を披露。「長いスカートの前では、どうしても“ワサァｧｧｧｯ”と広げたくなる衝動に逆らえません。フィギュアスケートの衣装は短めが基