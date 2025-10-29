ヒトの大人の骨の数には個人差がある ヒトの大人の体には、およそ200個の骨があります。ところが、子どもは大人よりも骨の数が多く、生まれたばかりの赤ちゃんは軟骨（なんこつ）を含めると300個ほどの骨があります。 大人になると骨の数が減る理由は、身体が大きくなるにしたがって、骨と骨の隙間がつながったり、いくつかの骨が１つになるため。骨のくっつきかたは人によって異なり、大人になったときの骨の数は 206個が標準で