イメージ 香川県教育委員会によりますと、丸亀市立城南小学校の6年生のクラスで、児童34人のうち6人がインフルエンザのA型ウイルスに感染しました。30日と31日の２日間、学級閉鎖の措置を取ったということです。 香川県ではインフルエンザが流行入りしています。