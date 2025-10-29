メインシナリオ・・・買い先行、0.6629突破に注目。14日以降、0.6500を挟んでのもみ合いが続いていたが、27日に上伸し21日線を上抜くと、今日は0.66台に乗せてきた。目先、買いが先行しそうだ。9月30日・10月1日の高値0.6629が最初の関門。同水準を上抜くと、9月17日に付けた年初来高値0.6707がターゲットになる。年初来高値を更新するようなら、昨年10月21日の高値0.6723や昨年10月11日の高値0.6759を試すことになる。