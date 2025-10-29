メインシナリオ・・・14日の安値1.3249ドルから17日の高値1.3471ドルまでの戻りを帳消しにして、下値探り再開が示唆されている。目先の下値目標として、8月1日の安値1.3142ドルや5月12日の安値1.3140ドルが意識されている。5月12日の安値1.3140ドルを維持できないようなら、1.3000ドルの節目まで下値の余地が広がる。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の転換線の1.3347ドルや基準線の1.3375を上抜き、雲の下限の1.3434ドル