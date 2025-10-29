ロッテからドラフト4位指名された昌平の桜井ユウヤ内野手が29日、埼玉県北葛飾郡杉戸町の同校で榎康弘アマスカウトディレクター、菅野剛士担当スカウトから指名あいさつを受けた。高校通算49本塁打の右の長距離砲は「指名あいさつをいただいて、ドラフト会議指名後のうれしさとワクワクした気持ちは変わらないですが、プロの世界に向けて自分ができることをしっかりやって準備していきたいです」とコメントした。