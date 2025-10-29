お笑い芸人のやす子さんが自身のインスタグラムで自筆のイラストを披露して共感を集めています。 【写真を見る】【 やす子 】「ねてもねてもねむい。」 “半分寝落ち” でイラストフォロワー共感「分かるぅ」「ずっと寝てたい」やす子さんは、英語で “So so so sleepy rn” （いま、すごくすごくすごく眠い）と英語でテキスト。白地に黒線で描かれているのは、マーカーかサインペンなどで描かれたと思われる、頬杖をついた