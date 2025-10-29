俳優の芦田愛菜さんが、「GREEN×EXPO 2027」開催500日前記者発表会に登壇しました。 【写真を見る】【 芦田愛菜 】貴重でキュートなステップ披露に会場ほっこり「GREEN×EXPO」公式キャラと初対面２年後に横浜市で開催される「GREEN×EXPO 2027」（2027年 国際園芸博覧会）。開催500日前を迎えた今日、市民や企業による屋外空間や体験施設、庭園や盆栽、生け花などの出展概要が初公表されたほか、芦田さんも参加した、10