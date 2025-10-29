女優の鈴木京香（57）が29日、都内で現代アートイベント「アートウィーク東京」記者発表会に出席した。イベントは東京の現代アートの創造性と多様性を国内外に発信するもので、都内50以上の美術館・ギャラリーが開催する展覧会などが開かれる。同じく美術に関心のある磯村勇斗（33）とともに登壇した。磯村が最近初めて美術品を購入したことを明かすと「アートを購入して、自分の生活に迎え入れると興奮しますよね」と理解を