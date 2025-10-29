きょうは山形県でクマの出没が相次いでいます。山形市の東海大山形高校の近くで目撃されたほか、南陽市では小学校の玄関のガラスがクマに割られる被害がありました。草むらの中を歩くクマ。次の瞬間、手すりをくぐり、カメラに向かって進んできます。こちらは、きょう午前8時すぎに山形市で撮影された映像です。きょう午前8時ごろ、山形市蔵王成沢でクマ1頭が目撃されました。クマは体長およそ1メートルとみられ、現場は東海大山形