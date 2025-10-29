ホスピス型の有料老人ホーム「医心館東戸塚」（横浜市）で昨年10月〜今年1月、入所女性＝当時（56）＝が多額の預金を引き出される被害に遭っていたことが29日、関係者への取材で分かった。医心館側によると、看護師が社内規定に反して不正に引き出し、総額約1千万円に上る。神奈川県警も把握し、窃盗容疑を視野に捜査している。施設職員らが入所者の財産を使い込む「経済的虐待」は全国的に相次いでいる。医心館を運営するア