北海道大大学院の元助教の女性が産休明けに降格、後に雇い止めにあったほか、男性教授からハラスメントを受けたとして、北大と教授に計約1150万円の損害賠償を求めて札幌地裁に提訴したことが29日、関係者への取材で分かった。