山形県内の高校と小学校にそれぞれクマが現れ、高校ではネットによじ登る姿がとらえられました。山形市の東海大山形高校の敷地内で視聴者が撮影した映像には、野球部のグラウンド近くを歩いたり、室内練習場に入り込んでネットをよじ登ったりする姿がとらえられています。29日午前6時前、学校の近くを散歩していた男性から、「クマを目撃した」と警察に通報がありました。体長は1メートルぐらいで、午前7時半前には室内練習場で目