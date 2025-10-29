TBSは29日、都内の同局で定例会見を行い、11月1日開始のダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」について言及した。合田隆信専務取締役は、ダウンタウンの所属する吉本興業から「そういうサービスを始めますというご説明はいただきました」と明かした。過去の放送番組のコンテンツ提供など、協力依頼があったかについては「詳細をお答えすることはできないが、こちらから（提供を）決めていることはない