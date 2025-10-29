2025年10月31日、JR南船橋駅近くの商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY北館」1期エリアが建て替えを完了し、グランドオープンとなります。2階建てから3階建てにスケールアップし、関東初出店3店舗、千葉県初出店26店舗を含む全96店舗が出店。3階には店舗数日本一のフードコートが完成しました。また、「ららぽーとTOKYO-BAY」と「LaLa arena TOKYO-BAY」の間にブリッジが新設されるなど、南船橋エリアのアクセス