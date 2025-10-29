ウェッズ [東証Ｓ] が10月29日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比23.3％減の4.2億円に減り、通期計画の20.4億円に対する進捗率は20.6％となり、5年平均の23.3％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比7.7％減の16.1億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績であ