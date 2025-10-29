ハーマンインターナショナルは11月6日に、米カリフォルニア発祥のオーディオブランド「JBL」から、Dolby Atmosを搭載し没入感のあるサラウンドを楽しめるオールインワンサウンドバー「JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE」を発売する。価格はオープンで、「JBL」公式オンラインショップでの価格は2万9700円。●コンパクトな筐体でありながら力強い重低音と迫力のサラウンド「JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE」は、最新の立体音響技術で