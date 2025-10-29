自動車メーカーのマツダは、ロータリーエンジンと独自の「CO2回収装置」を搭載した車を世界初公開しました。30日から東京で始まる「ジャパンモビリティショー」。マツダが一足早く、報道陣に、10年後のビジョンを示す車を世界初公開しました。『MAZDA VISION X-COUPE（マツダビジョンクロスクーペ）』は、ロータリー・ターボエンジンとモーター、バッテリ&