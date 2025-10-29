プレステージ・インターナショナル [東証Ｐ] が10月29日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比18.2％増の46.8億円に伸び、従来予想の39.8億円を上回って着地。 通期計画の89億円に対する進捗率は52.6％に達し、さらに5年平均の47.1％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は