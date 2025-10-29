27日（日本時間28日）のワールドシリーズ（WS）第3戦は、過去最長タイとなる延長18回に及ぶ激闘となった。最後はドジャースがフレディ・フリーマン内野手のサヨナラ本塁打で勝利（6ー5）したが、その長丁場となった舞台裏はどのようなものだったのか。米複数メディアが紹介している。 ■シーハンはサンドイッチで満たす 6時間39分に及んだ激闘後、自宅に戻ったデーブ・ロバー