広島市中心部でホテルの進出が相次いでいます。29日はアパホテルが、JR広島駅周辺に建設する2棟の起工式をしました。起工式にはアパグループの元谷一志社長ら、関係者約90人が出席しました。アパホテル「広島駅前」は駅から徒歩3分で、251室つくられます。もう一棟の、アパホテル「広島駅前通」は、駅から徒歩4分で316室あります。2つのホテルは2027年冬に開業予定です。元谷社長は、「広島の需要はまだある」として、今後も