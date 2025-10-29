三重県鈴鹿市で10月29日、嘱託警察犬の審査会が開かれ、23頭が挑戦しました。三重県警は直轄の警察犬がおらず、民間施設で訓練を受けた「嘱託警察犬」を採用しています。29日、鈴鹿市で開かれた審査会には、シェパードやラブラドールレトリバーなど23頭が、合格を目指して臨みました。鼻で覚えたニオイと同じニオイが残る布を5つの中から選び、見つけた犯人が逃げれば、すかさず追いかけて腕を噛みます