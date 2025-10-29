お笑いコンビ・納言の薄幸（32）が28日、BS日テレ「サントリー タコハイ presents 全国こだわり酒場 多幸飲み紀行」（火曜後9・54）に出演。芸人になったきっかけを明かした。実は、小5から子役として活動していた薄。17歳の時、当時のマネジャーに呼び出され「どんなに演技の練習とか努力しても一生演技がうまくならない、演技の才能がない赤ちゃんが100人に1人生まれます。それがあなたです」と告げられたという。「演技を