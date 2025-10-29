【女子旅プレス＝2025/10/29】台湾ティーカフェのゴンチャ（Gong cha）では、豆花（トウファ）ともちもちのパールを合わせたデザートティー「台湾豆花 パール ミルクティー／ジェラッティー」を、2025年11月6日（木）より期間限定で提供する。【写真】ゴンチャ、原宿に国内初のコンセプトストア◆ゴンチャ、定番アジアンスイーツをティーに使用新登場の「台湾豆花 パール」は、豆乳を固めて作るぷるぷる食感が魅力の台湾発祥のスイ