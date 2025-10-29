記者会見する熊本県の木村敬知事＝29日午前、熊本県庁熊本県の木村敬知事は29日の記者会見で、今月発表した県の外国人材活用策「家事支援外国人受け入れ事業」に対し、苦情のメールなどが約300件寄せられたと明らかにした。「犯罪やトラブルが増える」として中止などを求める内容。木村氏は「無秩序に受け入れるような移民政策では全くない」とし、冷静な対応を呼びかけた。同じ文言を使い回したメールも多かったという。事業