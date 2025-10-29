今年1月、大分県別府市のマンションで、40代女性に書類の入った紙袋を投げつけ、けがをさせたとして70歳の女が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、別府市浜町に住む職業不詳の女（70）です。 警察によりますと、女は今年1月30日午後7時半すぎ、自宅マンションの廊下で、看護師の40代女性の肩を押した上、書類が入った紙袋を投げつける暴行を加え、内出血を伴う全治18日間のけがをさせた疑いが持たれています。 女性