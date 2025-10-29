高層ビルが立ち並ぶ韓国・ソウルの中心部の一角に「チョッパンチョン」と呼ばれる地域がある。日本語に訳すと「狭い部屋の村」。そこで暮らす70歳の男性は自身の部屋を「格子のない牢獄」と話す。格子のない牢獄で暮らさざるを得ない男性、その背景に韓国で深刻化する“高齢者の貧困”があった。タロットで就職先占い…働かざるを得ない高齢者10月14日、ソウル郊外で50代から70代を対象にした就職説明会が開かれた。韓国では最近、