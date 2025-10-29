提供：岡山県 2027年に岡山県北部で開かれるアートイベント「森の芸術祭晴れの国・岡山」について、29日、アート作品が設置される市町村と開催時期が発表されました。 アート作品は津山市、高梁市、新見市、真庭市、鏡野町、勝央町、奈義町に設置されます。高梁市と勝央町は今回新たに設置される市町です。開催エリアは前回と同じ岡山県北の12の市町村です。 開催時期は2027年秋ごろ（2カ月程度