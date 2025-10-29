ÂçÁêËÐ¤Î²£¹Ë¡¦Ë­¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢Ê¡²¬¡¦»åÅç»Ô¤ÎÉô²°½É¼Ë¤Ç¶å½£¾ì½ê¡Ê£±£±·î£¹Æü½éÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ·Î¸Å¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¤Æ¤Ã¤Ý¤¦¤Ê¤É´ðÁÃ±¿Æ°¤Ç´À¤òÎ®¤·¡¢Ëë²¼¡¦Âç²ÖÎµ¡¢°ìæÆ¡¢»°ÃÊÌÜ¡¦½ÕÍë¤È·×£±£±ÈÖ¼è¤Ã¤ÆÁ´¾¡¡£¡Ö¼ã¤¤½°¤È·Ú¤¯ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°­¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£º£·îÃæ½Ü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤¬¤¢¤ê¡¢£²£²Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£¤Þ¤À»þº¹¤Ü¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖÌëÃæ¤Î£³»þ¤Ëµ¯¤­¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤­¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£