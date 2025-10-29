【新華社ウルムチ10月29日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州尼勒克（ニルカ）県の湿地古楊風景区は秋が深まるにつれ、コトカケヤナギの林が黄金色に染まり、絵画のような風景が広がっている。（記者/関俏俏）