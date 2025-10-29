岡山理科大学の学長に再任 平野博之学長/提供：岡山理科大学 岡山理科大学は28日、次期学長に現職の平野博之氏(60)を再任したと発表しました。 学長の任期満了に伴い、理事会で決まりました。新たな任期は2026年4月1日から2028年3月31日までの2年間です。 平野学長は2022年4月から岡山理科大学の学長を務めています。