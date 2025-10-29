タレントのほしのあきがInstagramを更新し、家族で映画「チャイルド・プレイ」のキャラクター、チャッキーに扮してユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しむ様子を投稿した。投稿は「チャッキーFamily」とのタイトルで、楽しいひとときをシェアしている。さらに、ほしのあきは「今年のコーデも素敵です」といったコメントを添え、家族全員がチャッキーになりきっている姿を披露。ファンからは「昨日ハリポタエリアでお見かけしま