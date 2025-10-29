県内では29日、男鹿市・鹿角市・由利本荘市のカキの木や果樹園で、クマによる被害が相次いで確認されています。警察が注意を呼びかけています。男鹿警察署の調べによりますと29日午前6時ごろ、男鹿市北浦相川字島田岱の70代の男性が自宅敷地内のカキの木を確認したところ、カキ約40個が食い荒らされているのを見つけました。カキの木にはクマのものとみられる爪痕があったということです。また、鹿角警察署の調べによりますと29日