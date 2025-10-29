29日午前、秋田市楢山城南町の墓地でクマが目撃されました。近くには城南中学校があり警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと29日午前11時45分ごろ、秋田市楢山城南町の墓地にクマ1頭がいるのを秋田市の30代の女性が走行中の車から目撃しました。目撃したクマは体長が約1メートルだったということです。最も近い民家までは約5メートル、城南中学校までは300メートルほどの場所です。秋