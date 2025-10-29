トライネンの投球にはド軍メディアも失望したようだ(C)Getty Imagesドジャースが現地時間10月28日、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に2−6で敗れた。【動画】昨晩は9度出塁も…大谷翔平が一夜明け先発登板で三振を奪うシーンこの試合の先発マウンドに上がった大谷翔平は7回途中6安打4失点6奪三振で降板。リリーフ陣もブルージェイズ打線を止められず、3番手で登板したブレーク・トライネンは連続適時