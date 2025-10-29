木原官房長官は29日、各地で起きているクマによる被害が極めて深刻だとして、関係省庁による被害対策の連絡会議を閣僚会議に格上げすると明らかにしました。木原稔 官房長官「これまでのクマ被害対策等に関する関係省庁連絡会議について、私を議長とするクマ被害対策等に関する関係閣僚会議へと格上げし、新たに文部科学省防衛省総務省を関係省庁に追加した上で、あす30日に開催することといたしました」これまで政府は、