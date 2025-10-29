千葉市の歯科医院で患者から現金をだまし取ったとして逮捕・起訴された元院長が、別の患者からも300万円をだまし取ったとして再逮捕されました。これで4回目の逮捕です。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、千葉市にあった「高橋デンタルオフィス」の元院長、高橋仁一容疑者（58）です。高橋容疑者は2020年4月、患者の女性（当時65）に対し「講演会に症例を資料として使用したい」「治療費と同額の現金を支払えば、インプラントメーカ